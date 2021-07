«Io Sono Giorgia» il libro da record della Meloni. Battutti tutti i rivali politici

Il libro di Giorgia Meloni è da record. «Io sono Giorgia» il libro di Giorgia Meloni sta avendo un successo che non si era mai verificato per il numero di copie vendute da parte di un politico. In soli 10 giorni dall'uscita, il libro (Rizzoli, pp. 336, euro 18,00), è balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana nella top ten stilata da Nielsen.

Il volume, sugli scaffali dall'11 di maggio, è infatti secondo in classifica con una tiratura di 100mila copie e 5 edizioni, secondo i dati forniti da Nielsen. Il volume è preceduto, sul podio, solo dal romanzo di Lucinda Riley, «La sorella perduta», new entry svettata in cima alla classifica.

Stiamo parlando di numeri record per la leader del partito Fratelli D'Italia. Non solo in libreria, il libro della Meloni sta riscuotendo un grande successo anche nelle piazze italiane dove si registra qualche tutto esaurito per assistere alla presentazione del libro. Un successo che si attribuisce anche al gradimento politico in rialzo per il partito capitanato da Giorgia Meloni (un gradimento salito negli ultimi giorni di un 0,3%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 14:30

