«Giorgia Meloni la leader più popolare in Ue, altro che pericolo»

di Alessandra Severini

Spetta a Giorgia Meloni lo scettro di leader più popolare di Europa. Ad assegnarlo il quotidiano britannico Sunday Times che ha dedicato alla presidente del Consiglio un lungo articolo. «I suoi avversari più accaniti la presentavano come un pericolo per il suo Paese e l'Europa - scrive il giornale - invece la Meloni, 46 anni, è uscita inaspettatamente dai suoi primi 100 giorni, come il leader più popolare nell'Ue».



Il pezzo loda i successi del governo italiano: la finanziaria prudente, i buoni rapporti con Bruxelles, l'accordo con la Libia sul gas, i rapporti con i leader europei e la sua autorevolezza rispetto ai più esperti alleati di governo. «Potrebbe suscitare simpatia, al vertice Ue che inizierà giovedì prossimo - aggiunge l'articolo - la linea dura della Meloni sulla migrazione, mentre il suo indice di gradimento, al 52%, è di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro leader che siederà a quel tavolo, secondo Morning Consult, una società di consulenza con sede negli Stati Uniti». Il quotidiano inglese prevede per la premier e il suo partito nuovi successi alle regionali di Lazio e Lombardia di domenica prossima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 08:37

