Giorgia Meloni: «Puntiamo su lavoro femminile e incentivi per i figli»

Lavoro femminile e incentivi per i figli: è questa la ricetta del governo guidato da Giorgia Meloni «per risolvere il problema che in Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano. Questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l'incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli», ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Salone del Mobile di Milano.

«Noi dobbiamo incentivare l'aumento dell'occupazione in rapporto al fatturato - ha detto Giorgia Meloni -. Il governo lavora sul meccanismo del più assumi e meno paghi, quando diciamo che con la delega fiscale intendiamo tagliare l'Ires a patto che quello, che si risparmia, venga investito o in innovazione o in nuova occupazione». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando all'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano.

«Ci sono tante cose che vanno incentivate - prosegue - e noi ci stiamo lavorando a partire da un prossimo collegato alla finanziaria, che arriverà in Cdm proprio sul tema del sostegno alle eccellenze che è fatto di alcuni punti cardine, che vanno da sostegno alle Pmi, alla difesa del marchio fino alla formazione».

«Mentre noi continuiamo ad accapigliarci sul reddito di cittadinanza che comunque il governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizioni di poter lavorare. Poi scopriamo che le nostre aziende dicono che in quattro casi su dieci hanno difficoltà a trovare manodopera qualificata e posti di lavoro ottimamente retribuiti», ha detto ancora la premier Giorgia Meloni.

