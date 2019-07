Sea Watch, a Giorgia Meloni insulti choc sui social: «Affondiamo te con un sasso al collo»

Gli insulti degli haters non hanno colore: dopo le frasi orribili urlate a Lampedusa alla capitana, alla quale qualcuno augurava di venire barbaramente stuprata, ancheha ricevuto sui social un trattamento scioccante, dopo aver espresso le sue idee sulla questione della naveche ha monopolizzato le attenzioni dell'opinione pubblica negli ultimi giorni.La leader di Fratelli d'Italia ha postato sul suo profilo Twitter un collage degli insulti ricevuti: «Fascista di merda, ammazzati», scrive un utente. «Puttana fascista, ti devono sbranare i cani». E ancora: «Farai la fine del sorcio topo di fogna Mussolini». «Affondiamo lei con un bel sasso legato al collo». «E poi muori, Giorgia. Hai rotto i c...con la tua demenza». «Meglio che fai tanto yoga così pratichi a stare con la testa in giù».«Questi sono solo alcuni dei commenti che in questi giorni mi hanno rivolto sui social i vari sostenitori dell'accoglienza indiscriminata relativamente ai fatti della #SeaWatch3. Quelli che "restiamo umani" e "rispettiamo le donne". Ecco il vero volto della Sinistra!», ha scritto la Meloni in un tweet. Un'ondata di cattiveria social che oltre alla Meloni ha travolto, come detto, sia la capitana Carola, sia due artiste comeCon Facebook e Twitter sempre più veicolo di odio e frustrazione, ad avere la peggio sono spesso le donne, come in questi casi.