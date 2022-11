Giorgia Meloni, imprevisto in diretta... e il presidente non riesce più a parlare

di Redazione web

Giorgia Meloni, imprevisto in diretta per il presidente del Consiglio, tanto che, per alcuni attimi, non riesce più a parlare. Cosa è successo? Andiamo con ordine: si sta tenendo proprio in questo momento, martedì 22 novembre a Palazzo Chigi, la conferenza stampa sulla manovra 2023. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha però avuto un imprevisto.

Il microfono fa i capricci

Durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata interrotta mentre parlava, durante il suo discorso. Ad essersi intromesso tra le parole del Premier non è stato nè un giornalista, nè un disturbatore, bensì il microfono di Meloni.

Il suo ricevitore ha cominciato a funzionare a scatti non appena il Premier aveva cominciato a rispondere alla domanda di una giornalista. Dopo alcune pause e sorrisetti quasi imbarazzati del Presidente, ecco che il microfono è stato sostituito.

La manovra sul reddito di cittadinanza

Durante la conferenza stampa uno degli argomenti più delicati che è stato affrontato, riguarda il reddito di cittadinanza: al primo rifiuto di un impiego, tale reddito decade.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 12:07

