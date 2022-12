Giorgia Meloni e la figlia Ginevra addobbano l'albero di Natale: «Buona Immacolata a ciascuno di voi»

di Redazione web

Dopo la prima alla Scala di Milano, al fianco del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, è tornata a casa e nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, si è dedicata alla sua famiglia, condividendo un momento felice sui social al fianco di sua figlia, Ginevra.

Foto di serenità

In un post sui suoi account social, Giorgia Meloni, scrive: «Buona festa dell'Immacolata Concezione a ciascuno di voi» e pubblica la foto intima, in cui si vede la premier, vestita di nero, che in ginocchio finisce di addobbare l'albero di Natale. Colori tenui, chiari e sul rosa, per arricchire le chiome dell'albero, insieme alla bambina, ritratta di spalle. Solo ieri, Giorgia Meloni era stata minacciata sui social, da un uomo - rintracciato e denunciato - che le intimava di non abolire il reddito di cittadinanza.

