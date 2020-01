Elezioni regionali, Giorgia Meloni: «Fratelli d'Italia unico vincitore di questo voto»

Dopo le elezioni regionali,, leader di, si mostra molto soddisfatta: il suo partito, dice, è l'unico che ha vinto. «Fratelli d'Italia è l'unico vincitore di queste elezioni, sia in Calabria che in Emilia. Siamo l'unico partito che cresce in entrambe le regioni. Confidiamo di fare la differenza anche per le prossime regioni che vanno al voto», ha detto in conferenza stampa a Roma commentando il voto emiliano-romagnolo.«Abbiamo corso per vincere, non ce l'abbiamo fatta ma siamo molto soddisfatti, la vittoria sarebbe stata una cosa epocale ma penso che anche aver tenuto tutti col fiato sospeso fino a tardi segni la fine di un'epoca, non esistono più le roccaforti, ogni territorio è espugnabile, tutto è contendibile», le sue parole.Una stoccata anche al Governo e un appello al Capo dello Stato: «Sta al presidente Mattarella valutare se questo Parlamento e il governo che rappresenta è capace di esprimere il sentimento nazionale o se sarebbe meglio sciogliere il Parlamento e andare a libere elezioni. Se così non sarà saremo pronti a fare opposizione seria e costruttiva nell'interesse degli italiani».Quanto alle alleanze, la Meloni è contenta: «La coalizione si è dimostrata compatta», afferma. «Non ho niente da recriminare verso nessuno, noi abbiamo fatto la nostra parte, la Lega va oltre il 30%, Salvini ha fatto una campagna pancia a terra, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, non userò il voto in Emilia Romagna per spaccare il centrodestra o creare delle divisioni nel centrodestra».