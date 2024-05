«Forti, determinate, coraggiose, comprensive, amorevoli, in una parola insostituibili. Grazie alla mia mamma, grazie a tutte le mamme. Buona festa a tutte». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su X in occasione della Festa della mamma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 12:45

