«Giorgia Meloni? Ha tanti peccati...», bufera su Elisa Anzaldo del Tg1. Lei si scusa, l'ira di Lega e Fdi

Elisa Anzaldo, giornalista e conduttrice del Tg1, nella bufera per una battuta su Giorgia Meloni. Durante la rassegna stampa di questa mattina, mentre in studio c'era ospite il giornalista Alessandro Barbano, si è affrontato il passato 'calcistico' della leader di Fratelli d'Italia.

Verso il voto. Meno tasse per la Lega, riforme per FdI: programma in sala parto

La battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni

Si parlava, in particolare, di alcune attività sul web (nei forum e nelle chat) dell'allora ventenne Giorgia Meloni. Allora la leader di Fdi sosteneva di essere una grande tifosa laziale, mentre negli ultimi anni si è sempre definita romanista. Alessandro Barbano l'aveva 'assolta', spiegando: «Fino al 1989 ero milanista, poi ho conosciuto Maradona e mi sono innamorato del Napoli. Se peccato è, in questo caso non è certo il peggior peccato di Giorgia Meloni». A quel punto, Elisa Anzaldo ha scherzato così: «Ce ne sono tanti altri».

"Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni" dice Alessandro Barbano riferendosi al passaggio da tifosa laziale a tifosa romanista fatto dalla leader di FdI. "Ce ne sono tanti altri" dice ridendo Elisa Anzaldo. Questa battuta le costerà caro? #Tg1 pic.twitter.com/wagMaPHCTH — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) August 3, 2022

Tg1, Monica Maggioni: «Serve attenzione»

Una battuta 'sparata' all'improvviso, che ha scatenato furenti polemiche a livello politico. Specialmente nel pieno di una campagna elettorale già entrata nel vivo e combattuta senza esclusione di colpi. La direttrice del Tg1, Monica Maggioni, ha parlato dell'accaduto in una nota per la redazione. «Carissimi, siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il massimo della nostra concentrazione e professionalità. Un episodio accaduto nella Rassegna Stampa di questa mattina mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico» - il monito della direttrice - «Per questa ragione dobbiamo tutti porre una attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello che facciamo e diciamo in onda. Certa di poter contare su ognuno di voi vi auguro buon lavoro».

Le scuse di Elisa Anzaldo

La diretta interessata si è scusata in una nota. «Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero» - ha spiegato Elisa Anzaldo - «Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto. Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso».

Elisa Anzaldo, le Lega chiede la sospensione

Le scuse di Elisa Anzaldo non sono bastate a placare la polemica. Ancora più di Fratelli d'Italia, è la Lega ad essere furiosa per l'uscita della giornalista e conduttrice del Tg1, chiedendone la sospensione. «È inaccettabile che un volto di primo livello quale Anzaldo, che è conduttrice del Tg1 delle 20 ovvero il principale e più seguito telegiornale dell’azienda su scala nazionale, si permetta di deridere un leader politico senza contraddittorio e durante un appuntamento informativo come la rassegna del mattino. Un comportamento inammissibile in sfregio a tutti i principi della par condicio, che viola qualsiasi codice deontologico e di correttezza a cui sono tenuti i giornalisti» - chiedono i parlamentari leghisti in commissione Vigilanza Rai - «Stiamo predisponendo una segnalazione all’Agcom perché non è in alcun modo tollerabile che ci siano giornalisti che fanno politica sempre nella stessa direzione, invece di svolgere la propria professione in maniera limpida. L’informazione da parte del servizio pubblico deve sempre garantire imparzialità ed equilibrio, a maggior ragione in questo momento di campagna elettorale, e Anzaldo si è rivelata non in grado di rispettare questi principi fondamentali».

