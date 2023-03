Giorgia Meloni, la dedica a tutti i papà (e il messaggio speciale per il compagno Andrea Giambruno): «Siete una ricchezza insostituibile»

di Redazione web

Giorgia Meloni sceglie un ritratto di famiglia per festeggiare la festa del papà. Sui social, tutti, la presidente del Consiglio posta una foto: lei è di spalle e tiene una cornice che contiene una foto fatta insieme al compagno Andrea Giambruno e la figlioletta, nel giorno dei festeggiamenti per il primo compleanno della bambina.

Giorgia Meloni, la dedica al compagno per la Festa del Papà

«Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile», scrive il premier.

La leader di Forza Italia omaggia così, con una dolce dedica, il suo compagno di vita il giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno​.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 16:03

