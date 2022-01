Giorgia Meloni contagiata dal Covid durante le feste: «Già guarita, ha avuto solo un po' di febbre»

Durante il periodo delle festività natalizie, quando centinaia di migliaia - o meglio, milioni - di italiani si sono infettati con il Covid-19, anche Giorgia Meloni ne è stata colpita. Secondo quanto scrive l'agenzia Adnkronos, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe contratto il virus proprio intorno a Natale, per poi negativizzarsi alla ripresa dell'attività parlamentare: la Meloni non avrebbe avuto alcuna complicazione in seguito al contagio, a parte qualche linea di febbre.

Ruby Ter, l'ex guardia di Berlusconi: «Una delle ragazze gli chiese un milione di euro»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA