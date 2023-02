Giorgia Meloni: «Molto soddisfatta per i risultati ottenuti nel Consiglio Europeo»

«Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia in questo Consiglio europeo, sono

soddisfatta di importantissimi passi avanti fatto su alcune materie particolarmente delicate». Esordisce con queste parole Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles al termine del vertice con i leader europei. E' soddisfatta la premier per aver raggunto risultati importanti sulla questione dell'immigrazione, sul fronte economico e sulla questione ucraina: tutte al centro dell'agenda europea in queste ore.

«L’ immagine di compattezza data ieri è un segnale molto molto importante, il documento prodotto dal vertice è una grande vittoria per l'Italia», ha aggiunto. «La crisi energetica e ancora prima la crisi pandemica ci hanno insegnato che l’Europa per riappropriarsi della propria indipendenza ha bisogno delle catene di approvvigionamento»

Questione migranti

Un tema molto caro a Giorgia Meloni e al governo è la questione migranti. «Sul tema dei migranti si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: «l'immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una

risposta Ue».

Aiuti di Stato

A livello europeo c’e un dibattito aperto «sull’allentamento delle regole sugli aiuti di stato richiesta da Paesi che hanno maggiore spazio fiscale per aiutare le loro imprese. È una soluzione che rischia di avere conseguenze in termini di frammentazione del mercato unico e pari condizioni. È una questione posta anche dall’Italia, abbiamo chiesto che l’allentamento sia circoscritto, temporaneo e limitato e che vi fosse anche la capacita di dare a un problema europeo una risposta europea. Questa rischia di essere una soluzione nazionale». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Vertice Ue straordinario che si e tenuto ieri, in riferimento alla risposta Ue all’Inflation Reduction Act americano.

