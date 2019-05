Giorgia Meloni a Napoli, picconate a Juncker e al governo e un ricordo emozionante di Noemi. Fdi: «In piazza oltre 30mila persone»

Giorgia Meloni, il divertente fuori programma durante il collegamento a Stasera Italia​

Oltre 30 mila persone in piazza a per la manifestazione nazionale di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia. Circa 200 pullman provenienti da tutte le regioni d’Italia sono giunti di prima mattina per partecipare al corteo dei sostenitori di Giorgia Meloni che è partito alle 11 da piazza Dante e si è riversato a piazza Matteotti dove il leader di Fratelli d’Italia ha tenuto il suo comizio finale dopo gli interventi dei relatori che si sono alternati sul palco.i candidati sindaco di FdI in Campania e nelle città’ di Livorno Andrea Romiti, di Pesaro Nicola Baiocchi e di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Non sono mancate le testimonianze di Gennaro Del Prete, figlio di una vittima della Camorra; Antonio Ranavolo, padre disoccupato che ha rifiutato il reddito di cittadinanza; Marco Nola, insegnante di judo nella palestra Maddaloni di Scampia; l’imprenditore Pasquale D’acunzi e Paolo Diop, responsabile immigrazione di Fdi.fatte sventolare mentre il corteo attraversava via Toledo, mentre in piazza Matteotti attendeva una grandissima folla con palloncini tricolore con la scritta