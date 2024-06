Meloni, le ciliegie «varietà Giorgia» prima del silenzio elettorale: la gag dal fruttivendolo come due anni fa

«Non dire niente, mi raccomando, che siamo in campagna elettorale», esordisce così la Premier Giorgia Meloni in un video pubblicato su TikTok, che la ritrae mentre mangia delle ciliegie, per ricordare le elezioni europee dell'8 e il 9 giugno. Un nuovo modo, secondo alcuni utenti, per aggirare il silenzio elettorale e che fa eco a una «tattica» che la Presidente del consiglio aveva utilizzato per le elezioni politiche del 2022.

Le ciliegie «varietà Giorgia» Nel video, Giorgia Meloni assaggia una ciliegia dalla cassetta di un fruttivendolo e, quando gli chiede «che varietà sono?», lui gira il cartello con sopra scritto: «Varietà Giorgia». La ripresa pubblicata dalla leader di Fratelli d'Italia ha ricordato a molti utenti un video che aveva pubblicato durante il silenzio elettorale del 25 settembre di due anni fa. Per l'occasione, la Premier si era mostrata con due meloni in mano ed era stata criticata per aver continuato a «fare politica» nonostante il silenzio elettorale.

