Giorgia Meloni che rivisita la sigla di Holly e Benjii, mitico cartone animato degli anni '90 dedicato al mondo del pallone. Una rivisitazione che prende di mira due avversari politici della leader di FdI: Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Radio Rock 106.6 ha inviato ad Atreju, tradizionale festa di Fratelli d’Italia - tenuta quest’anno all’Isola Tiberina di Roma - il suo karaoke reporter Dejan Cetnikovic, che è stato accolto proprio dalla "padrona di casa" Giorgia Meloni che ha appunto accettato di mettere alla prova le proprie doti canore.



La leader di FdI ha non solo intonato, ma anche riscritto la sigla di “Holly e Benji” in funzione anti-governativa. I due protagonisti del celebre cartone animato sono così divenuti Matteo Renzi e Luigi Di Maio, ai quali sono state rivolte taglienti liriche: “Due nemici smemorati per la poltrona sono alleati”.



E poi ancora: “Di Maio si allena studiando l’inglese”. O Anche: “Ogni immigrato, ogni barcone Renzi lo accoglie con professione”. Meloni ha poi chiuso con un commento senza musica: “Il campionato lo perdono male”. Lunedì 23 Settembre 2019, 11:46

