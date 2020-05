Giorgia Meloni da Barbara D'Urso: «120milioni per il bonus monopattino? Divento pazza. Liquidità alle imprese»

di Emiliana Costa

Giovedì 28 Maggio 2020

. Oggi, la leader di Fratelli d'Italia è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha risposto alle domande sui temi caldi del momendo: mobilità tra regioni, recovery fund e decreto rilancio.Il 3 giugno, i confini regionali dovrebbero essere riaperti. La Lombardia però sarebbe ancora in bilico. «Non aiuta nessuno questo clima di scontro istituzionale - dice Meloni -. Noi tutti insieme in questi giorni dobbiamo fare una battaglia in Europa per evitare il formarsi di corridoi turistici contro l'Italia. La Germania favorirebbe Grecia e Croazia.».Continua Meloni: «172miliardi per l'Italia? Un segnale positivo, ma non è un fatto, non è già accaduto. La Commissione europea ieri ha fatto una proposta e i paesi falchi hanno avvertito che la trattativa sarà lunga. Bisogna vedere quando arrivano i soldi.».«Il governo - continua la leader di FdI - sta spendendo 80miliardi di euro male. Due milioni e 400mila euro di consulenze al ministero dello Sviluppo Economico. Poi i consigli di amministrazione e il bonus monopattino. Io esco pazza.Non avremo tutti i mesi 50miliardi di euro per fare assistenza. Dobbiamo aiutare le imprese a rimanere aperte. Il 2 giugno il centrodestra unito sarà in piazza».