Meloni salta il Consiglio dei ministri, l'incontro con Metsola e la Conferenza di Monaco. «Motivi di salute»

Giorgia Meloni non sarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premier non è presente all'odierno Consiglio dei ministri, che presiederà comunque in collegamento da casa.

Meloni salterà anche l'incontro previsto per domani in tarda mattinata con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Annunciata anche l'assenza alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in programma sabato. Secondo quanto riporta l'AdnKronos, dietro questi forfait ci sarebbero «motivi di salute».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 16:55

