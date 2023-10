Giorgia Meloni assente alla festa di FdI, il retroscena rivelato dagli amici: «Sono umana, sto a casa con la figlia». Intanto Giambruno è «distrutto»

«Io sono una persona libera, lo sarò nonostante tutto, e cercherò di fare sempre ciò che devo». Giorgia Meloni ricorda uno degli «insegnamenti» che gli lasciò Karol Wojtyla, ossia che «la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve». Lo fa nell'anniversario dell'inizio del suo governo. Un anno fa la premier giurava da presidente del Consiglio al Quirinale, davanti alla figlia e al compagno, Andrea Giambruno. In questa domenica pensata di celebrazioni, lei invece ha deciso di restare lontana dai riflettori - troppo forte rimane l'attenzione mediatica - e vicino alla piccola Ginevra, al termine di una settimana delicata dal punto di vista politico e dolorosa sul fronte familiare per l'annuncio della rottura della relazione.