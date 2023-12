Giorgia Meloni, l'influenza dopo il Natale a Milano con Giambruno. I buoni rapporti con l'ex per il bene della figlia Ginevra

di Redazione web

L'influenza ha costretto la premier Giorgia Meloni a rimandare per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno, un avvenimento mai accaduto prima. Una ricaduta arrivata dopo aver trascorso il Natale a Milano, con la figlia Ginevra a casa dei nonni e genitori del suo ex compagno Andrea Giambruno. La premier ha soggiornato in hotel e il 25, dopo il pranzo, è tornata a Roma con la bambina.

La conferenza di fine anno sarà riprogrammata probabilmente all'anno nuovo, con la manovra approvata. Il primo forfait di Meloni è del 20 dicembre, quando - dopo la recita di Natale di Ginevra, a cui ha partecipato, qualche fila più indietro anche Giambruno - non si presenta al Quirinale per lo scambio di auguri del presidente della Repubblica con le alte cariche.

Dopo l'addio sui social seguito ai fuorionda imbarazzanti pubblicati da Striscia la notizia, i contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati. Ovviamente sono vicini di casa, visto l'intenzione di essere presenti per Ginevra. Inoltre Giambruno, prima di Natale, è stato avvistato a palazzo Chigi, ha fatto la sua comparsata a sorpresa ad Atreju, era seduto qualche fila dietro la premier alla recita di Ginevra e ha preso anche lo stesso volo del 25 dicembre per tornare a Roma dopo il Natale insieme.

