Gilda Sportiello, la deputata M5S allatta bebè in aula a Montecitorio: è la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia parlamentare italiana, una deputata è entrata nell'Aula di Montecitorio con il suo bebè in braccio, che ha allattato mentre sedeva nell'Emiciclo. Si tratta di Gilda Sportiello di M5S. La parlamentare ha preso posto in una postazione nella parte alta dell'emiciclo, ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione ed ha cominciato ad allattare il suo bimbo che è stato accolto da un applauso unanime.

Sportiello in aula allatta il bimbo

Sportiello, con una camicetta bianca addosso, è entrata in Aula da una delle porte posteriori.

Parla la deputata Sportiello

«Oggi, per la prima volta nella storia della Camera, è stato possibile allattare un bambino in Aula, senza dover rinunciare a partecipare ai lavori parlamentari. Oggi si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il Paese e per tutte le donne: da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici di allattare sul posto di lavoro, a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto. Nessuna mamma dovrà più essere costretta a interrompere l'allattamento per tornare al lavoro. È fondamentale che questa resti solo ed esclusivamente una scelta della donna». Lo scrive in una nota Gilda Sportiello, Deputata del Movimento 5 Stelle, che proprio oggi ha portato suo figlio in Aula.

