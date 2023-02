Fini al quartier generale di Fdi, l'ex leader di An beccato (2 volte) in via della Scrofa: ritorno in politica vicino?

Il ritrovato entusiasmo di Gianfranco Fini per la politica è un fatto che non è passato inosservato nelle ultime settimane. E per questo, vederlo passeggiare in via della Scrofa, a due passi dalla sede di Fratelli d'Italia, partito della premier Giorgia Meloni, difficilmente fa pensare al caso. A incontrarlo vicino al quertier generale del partito di Giorgia Meloni, è stato il "re dei paparazzi" Rino Barillari.

Fini pensa al ritorno in politica?

Ma cosa ci faceva Gianfranco Fini, tutto solo, in via della Scrofa di giovedì pomeriggio? Dall'ex presidente della Camera nessun indizio, ovviamente. Rino Barillari lo ha fotografato due volte a distanza di 4 ore. Prima lo ha incrociato alle 12 e poi alle 16. Elegantissimo come sempre, Fini ha provato ad allontanare il fotografo chiedendo di non scattare. Poi si è dileguato tra le vie del centro.

E dunque, Fini è pronto ad annunciare il suo ritorno in politica? O magari preferisce restare dietro le quinte?

