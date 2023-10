Giambruno, nuovi fuorionda in arrivo? «Striscia ha roba più grossa». I timori di Giorgia Meloni e il ruolo di Pier Silvio Berlusconi

di Redazione web

Giorgia Meloni ha provato a mettere un punto alla vicenda Andrea Giambruno con quel post social pubblicato a sorpresa venerdì mattina. «La mia storia con lui finisce qui». Un messaggio chiaro, che non ha però placato la vicenda, scoppiata dopo i servizi di Striscia la Notizia, che ha mostrato alcuni fuorionda imbarazzanti dell'ormai ex "First Gentleman" d'Italia. Adesso, il timore del premier, è che Antonio Ricci possa avere in canna altri momenti imbarazzanti, che potrebbero ritorcersi contro di lei. Secondo fonti citate dal Corriere, Striscia avrebbe in mano «roba più grossa» su Giambruno.

Giorgia Meloni assente alla festa di FdI, il retroscena rivelato dagli amici: «Sono umana, sto a casa con la figlia». Intanto Giambruno è «distrutto»

Nuovi fuorionda in arrivo?

«Sono umana anche io», ha detto Giorgia Meloni nel videomessaggio registrato per le kermesse di FdI al Teatro Brancaccio. Ieri, domenica 22 maggio, il partito del premier ha festeggiato l'anniversario dell'insediamento al governo. L'unica assente era l'ospite più attesa, Giorgia Meloni, che ha registrato un video dal Cairo per i suoi. «Se lo state vedendo, vuol dire che non sono riuscita a venire». Poi, confiderà ai suoi che l'assenza è dovuta alla volontà di stare con la figlia.

Il ruolo di Pier Silvio Berlusconi

L'intervento di Pier Silvio Berlusconi può diventare decisivo a questo punto. «Non sapevo dei fuorionda, proverò a fermare Ricci se ce ne saranno degli altri», ha confidato l'ad di Mediaset al premier in una telefonata nelle ore successive allo scandalo. Il padre di Striscia la Notizia è raccontato da sempre come una «mina vagante», sempre fuori dagli schemi e senza timori reverenziali neppure per il suo datore di lavoro. Quando ha dovuto colpire Silvio Berlusconi, l'ha fatto. E adesso, che ha tra le mani materiali scottanti rigurdanti Giorgia Meloni, non ha esitato a fare lo stesso. La domanda che si fanno in molti è: Pier Silvio Berlusconi era davvero ignaro? E fermerà Ricci in caso di nuovi scoop del genere? Ai posteri la sentenza.

