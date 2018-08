Dal Governo la Regione Liguria e il Comune di Genova avranno altri 28,5 milioni in aggiunta ai 5 già stanziati per superare le prime emergenze dopo il crollo del ponte Morandi, ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo il consiglio dei ministri straordinario. «Avevamo urgenza di aggiornare l'ordinanza con cui è stato decretato lo stato di emergenza a materie che non vi erano contenute - ha detto Toti -. L'ordinanza è stata integrata con fondi per viabilità, trasporti su ruota e gomma, alloggi per gli sfollati più permanenti».

«Voglio meritarmi con i fatti questo affetto e questa fiducia che mi hanno commosso oggi a Genova, fra i parenti delle vittime e tanti cittadini comuni: il mio impegno è lottare per giustizia, verità, sicurezza, futuro»

Voglio meritarmi con i fatti questo affetto e questa fiducia che mi hanno #commosso oggi a #Genova, fra i parenti delle vittime e tanti cittadini comuni: il mio impegno è lottare per #giustizia, verità, sicurezza, futuro. pic.twitter.com/bijoDIV4Qi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 agosto 2018

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Cdm riunito a Genova ha deciso i contributi d'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. «Decisi i contributi», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova.LEGGI ANCHE > Crollo Ponte Morandi: le lacrime per il piccolo Samuele. VIDEO , ha poi twittato Matteo Salvini, riferendosi all'applauso ricevuto ai funerali di Stato per le vittime.