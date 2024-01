Il generale Vannacci: «Mussolini? Fu uno statista, governò l'Italia dal '22 al '43»

di Redazione web

Il generale Roberto Vannacci continua a far discutere, stavolta per alcune dichiarazioni su Benito Mussolini che hanno acceso le polemiche. Intervistato da un inviato della trasmissione di Rai3 Chesarà, con Serena Bortone, Vannacci - incalzato dal cronista che lo sollecitava proprio sull'argomento fascismo - ha detto: «Benito Mussolini fu uno statista italiano che governò questo paese dal 1922 al 1943».

«Mussolini? Uno statista»

Dopo avere precisato «di essere ora un militare non in servizio e dunque di essere un libero cittadino che rappresenta le sue opinioni» il generale, già al centro di polemiche per le idee nette espresse nel suo libro "Il mondo al contrario" e che non esclude una futura candidatura alle europee, ha declinato domande su «l'appoggio alla Russia di Putin» da parte di un'associazione che lo aveva ospitato per presentare la sua pubblicazione.

