G20 Istruzione in India, Valditara: «Vogliamo educare alla libertà e alla centralità del lavoro»

Al termine della Riunione dei Ministri dell’Istruzione del G20, tenuta oggi a Pune, l’UNESCO, l’OCSE e l’UNICEF, insieme con la Presidenza indiana, hanno presentato il Rapporto finale dei lavori. Tra le buone pratiche sono state messe in grande rilievo le azioni di cui l’Italia è promotrice per incentivare le competenze fondamentali linguistiche e matematiche, combattere la dispersione scolastica, favorire percorsi educativi e professionali attraverso misure come la personalizzazione degli apprendimenti e il rafforzamento dell’istruzione tecnica e professionale, allo scopo di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro.

“L’obiettivo ultimo dell’istruzione è educare alla libertà e creare le condizioni per offrire a ogni studente opportunità di successo professionale. È quindi importante sensibilizzare gli studenti alla centralità del lavoro. Questo è il fine ultimo di tutte le nostre riforme”, ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 19:44

