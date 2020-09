Furbetti del bonus, il consigliere della Lega escluso dalle regionali diventa assistente a Bruxelles

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 15:45

Dopo essere stato scoperto tra i, era stato escluso dalla ricandidatura a consigliere regionale. Ora però, consigliere comunale a Treviso e consigliere regionale in Veneto, potrebbe aver trovato un 'paracadute': il suo partito, la, è pronto a nominarloA rivelarlo è Il Mattino di Padova.aveva spiegato che la fruizione delera dovuta ad un errore del, e di aver devoluto quella cifra ad un conto corrente del Comune di Treviso per le famiglie in difficoltà: «Il 5 maggio ho ricevuto 600 euro dall'Inps. Non capendo cosa fossero, ho chiamato la banca e il mio commercialista, che mi ha spiegato: "Quello è il bonus, ho fatto richiesta e te l'hanno concesso". Il giorno dopo, ho i bonifici a provarlo, ho versato l'intera somma in beneficenza e ho chiesto al commercialista di non richiedere altri bonus».Nonostante la spiegazione,era stato, dalla Lega, dalla lista dei candidati per le prossime. Il consigliere leghista, tuttavia, potrebbe trovare presto un nuovo incarico a, dove aveva già lavorato cinque anni per Unioncamere Veneto, in una sede accanto a quella di rappresentanza della Regione. Laureato in Giurisprudenza e specializzato in diritto comunitario, il consigliere della Lega dovrebbe prendere il posto di Bepi Paolin, attuale assistente dell'eurodeputato Toni Da Re ma appena eletto parlamentare grazie al riconteggio dei voti delle politiche del 4 marzo 2018.A denunciare il caso anche le opposizioni in, come la lista 'Il Veneto che vogliamo - Lorenzoni' e la candidata del Pd Rachele Scarpa, che su Facebook ha scritto: «Era stato detto ed è stato presto fatto. La Lega punisce il furbetto che ha preso il bonus dei 600€: sarà assistente di un europarlamentare. Ancora stipendiato da soldi pubblici, addirittura grazie ai contributi dell’odiata Unione Europea, secondo indiscrezioni giornalistiche Barbisan entrerà nello staff di Toni Da Re».