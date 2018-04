Friuli, il leghista Fedriga avanti con il 56% nelle prime 100 sezioni dello spoglio in corso per le Regionali. Scrutinio al 10%

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il candidato Fedriga (leghista sostenuto dal centrodestra allargato) con poco più di 100 sezioni scrutinate, è al 56% nella corsa per la guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Il candidato Pd Bolzonello e quello del M5s Fraleoni Morgera si giocano il secondo posto. Molto indietro Sergio Cecotti, esponente autonomista, già nelle file della Lega e poi nel centrosinistra. Confermato il calo dell'affluenza: ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 (quando però si votò in due giornate). Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se, come dicono i sondaggi, la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella coalizione di centrodestra. Cinque anni fa vinse la dem Debora Serracchiani con uno scarto minimo, aveva votato il 50,48%.