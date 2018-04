Friuli, Fedriga governatore: "Ma chiamatemi solo Massimiliano. Lega primo partito, risultato oltre l'immaginazione"

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le prime parole conquistano per la loro stupita semplicità: "Io Presidente oppure Governatore? No, se mi chiamate così non mi giro neppure. Sono Massimiliano, dovete continuare a chiamarmi così". Sta di fatto che Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra più due liste civiche, è il nuovo governatore di una delle regioni-locomotiva d'Italia con oltre il al 56% dei voti. Ha distanziato di gran lunga gli avversari: il candidato Pd Sergio Bolzonello seguito da quello del M5s - staccatissimo - Alessandro Fraleoni Morgera e - ultimo - il candidato autonomista Sergio Cecotti, al 2,7% circa.Tra i partiti, la Lega è al 33,5%, contro il 19,7% del Pd e il 12% di Forza Italia. Il M5s è all’8%. Ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 (quando però si votò in due giornate). Cinque anni fa vinse la dem Debora Serracchiani con uno scarto minimo, aveva votato il 50,48%.Il voto ora influenzerà moltissimo la possibile formazione del nuovo Governo centrale. Salvini ha commentato in un tweet trionfante: "Ora tocca a noi, andiamo a governare anche il Paese". L?impressione infatti è che Di Maio accuserà il colpo, anche perché arriva appena a sette giorni di distanza dalla "presa" del Molise sempre da parte del centrodestra. Secondo molti commentatori, il crollo dei 5Stelle sarebbe legato proprio al mancato accordo con Salvini e l'intero centrodetra, che ora appare come la coalizione vincente e trainante.