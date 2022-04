Fratelli d'Italia, al via la Conferenza programmatica a Milano. Con la Meloni presenti anche Sala e Fontana

Al via la Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano sulle note di 'Acqua azzurra, acqua chiara', successo di Lucio Battisti e Mogol. Nella sala Gold del Mico dove parleranno Giorgia Meloni e i big di partito, c'è un imponente scenografia all'americana con 3300 posti a sedere. La Conferenza si è aperta ufficialmente con l'inno italiano di Mameli. Seduti a fianco della Meloni il sindaco di Milano Sala e il governatore della Lombardia Fontana.

Accanto ogni sedia c'è una bandiera tricolore o di Fratelli d'italia da poter sventolare. Luci blu dappertutto, vari maxischermi. In corrispondenza del podio, al centro, c'è un cubo con ai quattro lati grandi schermi. Dopo Battisti, anche 'Fiesta' di Raffaella Carrà e 'Berta filava' di Mino Reitano tra le 'hit' della kermesse.

Meloni: « Noi i primi a indicare la rotta »

«Siamo stati gli unici a organizzare una conferenza programmatica mentre tutto cambia. Siamo stati i primi a tornare tra il popolo con Atreju, ora in mezzo a una tempesta vogliamo essere i primi a indicare la rotta». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, nella sua relazione introduttiva alla Conferenza programmatica di Milano, in completo blu scuro, con una giacca marinara in doppio petto. «Ci faremo trovare pronti con le idee giuste e le persone giuste».

