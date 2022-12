Franco Frattini, morto il presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri nei governi Berlusconi. Il Cav: «Un vero servitore dell'Italia»

È morto a Roma Franco Frattini. Era malato da tempo ed era ricoverato al Policlinico Gemelli. Aveva 65 anni. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL.

Ha ricoperto le cariche di ministro degli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011) e commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso (2004-2008). Dal 14 gennaio scorso era presidente del Consiglio di Stato.

Berlusconi: «È stato un vero servitore dello Stato»

«Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari». Così, con questo post su Instagram, il presidente di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi ricorda l'amico Frattini, suo ex ministro degli Esteri, con il quale ha condiviso un lungo percorso politico.

Crosetto: «Una persona speciale»

«Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria», è il ricordo affidato ai social dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Lollobrigida: «Politico acuto e leale servitore della politica»

«Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, uomo per bene, politico acuto e leale servitore dello Stato. Sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari tutti in questo momento di dolore». Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La Russa: «Una persona perbene»

«Apprendo con enorme dispiacere la notizia della scomparsa di Franco Frattini. Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se na va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi. Alla famiglia giungano le mie sentite condoglianze». Lo dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Enrico Letta: «Profonda tristezza»

«Grande mestizia. La scomparsa prematura di Franco Frattini lascia un senso di profonda tristezza. Esprimo alla sua famiglia, ai suoi cari e all'istituzione del Consiglio di Stato vicinanza e cordoglio da parte di tutta la nostra comunità». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

#franco frattini, #morto il presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro nei governi Berlusconi: aveva 65 anni https://t.co/33qB7xjC6c — Leggo (@leggoit) December 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Dicembre 2022, 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA