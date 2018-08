Forze dell'ordine, il Viminale assicura: le assunzioni ci saranno

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Salvini, attraverso fonti del Viminale, risponde al servizio pubblicato oggi dal Messaggero sullo stop alle assunzioni. «C'è copertura finanziaria, e quindi nessuno stop da parte del governo: oltre alla conferma delturnover, ci sarà il piano di assunzioni straordinarie. Tra poche settimane è atteso il via libera dal Mef. Il decreto delpresidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Funzione pubblica, è in corso di riscrittura formale. Il testo verràarticolato in due parti: assunzioni da turnover e assunzioni straordinarie. Per questo sono stati chiesti alcuni dati didettaglio ai Corpi interessati», è quanto si apprende da fonti del ministero degli Interni.