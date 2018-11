Forza Italia, pezzi di Pd e di M5S: l'ipotesi di una nuova maggioranza trasversale e di sistema (senza Lega)

Riavvicinamento tra Lega e Forza Italia, dovuto alle questioni di giustizia che dividono il Carroccio dal movimento 5 stelle? Al Senato, nel giorno del passaggio del decreto Salvini sulla sicurezza, a cui gli azzurri si sono opposti, c'è chi tra i forzisti racconta un'altra storia.



Mondo berlusconiano (tendenza Gianni Letta con il beneplacito del Cavaliere), consistenti pezzi di Pd (sensibili alle preoccupazioni che attribuiscono al Quirinale riguardo l'attuale governo, che ascoltano i timori dell'Europa e quelle di buona parte del sistema economico e istituzionale italiano e che sperano in una segreteria Minniti derenzizzata e hanno in Letta junior una sponda in Francia), i grillini sia lato Di Maio sia lato Fico e in più chi ci sta ci sta nel grande corpaccione parlamentare starebbero lavorando sotto traccia a un altro tipo di maggioranza trasversale e di sistema. Senza Lega. Fantapolitica?

