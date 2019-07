di Loris Alba

Formigoni ai domiciliari «Ha capito i suoi sbagli»

Martedì 30 Luglio 2019, 17:53

, da agosto, non percepirà più vitalizio e pensione. Oggi, il consiglio del Senato ha infatti preso atto dellache ha confermato la condanna per corruzione dell'ex governatore della Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle erogazione di pensioni e vitalizi ai parlamentari definitivamente condannati.L’ex governatore lombardo, condannato per corruzione nell’ambito del, dopo 5 mesi di detenzione nel carcere di Bollate ha ottenuto il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano per scontare ai domiciliari (nell'abitazione di un amico) la pena di 5 anni e 10 mesi.