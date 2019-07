Fontana ministro per gli Affari Ue, Locatelli alla famiglia: alle 18 giuramento al Quirinale

Lorenzo Fontana ministro per gli Affari Ue. Il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma ha detto di essere «ben lieto di accettare la proposta di Salvini». Lorenzo Fontana e Alessandra Locatelli giureranno da ministri degli Agffari Ue e della Famiglia al Quirinale oggi alle 18, ha annunciato Conte arrivando alla Camera.



«Oggi ci sono due nuovi ministri. Siamo d'accordo con il presidente della Repubblica: alle 18 giureranno al Quirinale avremo il ministro Lorenzo Fontana che andrà agli Affari Europei e Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati, che avrà le deleghe per Famiglia», ha spiegato Conte. «Si tratta di uno spostamento con l'acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui completiamo l'assetto e potremo così proseguire l'attività di governo», ha aggiunto.



«L'Europa è importante, non è solo l'economia », commenta Fontana, arrivando al ministero. «Ho letto di Conte e ho sentito di Salvini che ringrazio» per la fiducia sul mio nome. Mercoledì 10 Luglio 2019, 11:46

