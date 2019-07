Fondi russi alla Lega, terminato interrogatorio Savoini in località segreta

È terminato ed ha avuto breve durata, da quanto si è saputo, l'interrogatorio di Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia indagato nell'inchiesta della Procura di Milano per corruzione internazionale Non si sa al momento se Savoini abbia risposto o meno alle domande degli inquirenti.



L'ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia è indagato per corruzione internazionale. Massimo riserbo sul luogo in cui i pm di Milano Sergio Spataro e Gaetano Ruta hanno interrogato Savoini, assistito dall'avvocato di fiducia. Lunedì 15 Luglio 2019, 17:13

