La vicenda Rai accende sempre di più la politica. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il caso del figlio di Marcello Foa, Leonardo, che lavora nel team della comunicazione del ministro Salvini. Come ha confermato anche il Viminale dopo le indiscrezioni e le notizie di stampa uscite a riguardo. L’ennesimo colpo di scena di un romanzo popolare, anzi sarebbe meglio dire impopolare visto che la Rai rischia di non avere il suo presidente dopo la mancata nomina di Foa, il prescelto dall’azionista di maggioranza, il Tesoro. Candidato che però in Vigilanza non ha raggiunto i due terzi dei voti a favore per essere nominato presidente.Attualmente il cda sta procedendo nei lavori con Foa che li guida grazie al fatto di essere il consigliere più anziano di quelli in carica e quindi può fare le veci del presidente.Tuttavia per uscire dal tunnel occorre una soluzione. La palla passa di nuovo al Tesoro che potrebbe sostituire Foa con un candidato condiviso anche con l’opposizione, visto che non bastano i voti della maggioranza.Ma come se ne esce? Certo se Foa facesse il passo di lato tutto sarebbe più facile. Ma il prescelto non sembra intenzionato a farlo, visto che per ricoprire l’incarico a Viale Mazzini ha immediatamente rinunciato alle sue cariche nel gruppo del Corriere del Ticino, i cui vertici hanno già provveduto alla riorganizzazione interna del dopo Foa.Per la presidenza Forza Italia come candidato condiviso con la maggioranza vorrebbe, attuale numero uno di Rai Pubblicità, ex direttore di Raidue, da sempre vicino alla Lega (più a Maroni che a Salvini), profondo conoscitore dell’azienda.La notizia del figlio di Foa nel team di Salvini ha fatto storcere il naso anche all’interno dei Cinque Stelle, seppure il sottosegretario all’Economia Villarosa, ha provato a stemperare gli animi parlando di assenza di conflitti di interessi. Di sicuro ora le pressioni su Salvini aumenteranno, seppure il vicepremier abbia subito detto di non essere affatto in imbarazzo dal fatto che il figlio di Foa lavori nel suo staff.