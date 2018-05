Roberto Fico con le mani in tasca durante l'inno di Mameli, Meloni: «Indegno»

L'inno di Mameli e l'Italia non meritano le mani in tasca

Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente INDEGNO. pic.twitter.com/VFPEp52pWt — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 23 maggio 2018

Al porto di Palermo approda la Nave della Legalità per ricordare le vittime della #stragediCapaci e questo è il senso dello Stato e delle istituzioni che dimostra il presidente della Camera. I gesti parlano più delle parole. #23Maggio #PalermoChiamaItalia pic.twitter.com/wgYD7erasL — Davide Faraone (@davidefaraone) 23 maggio 2018

Sono state diverse le polemiche generate ieri da, che durante ladelle vittime dellaè rimasto con le mani in tasca nel momento in cui veniva eseguito l'. Il presidente della Camera dei Deputati, però, si è difeso con un post su«La strage di Capaci ha smosso l'anima di tutto il paese, e anche la mia. Da allora, quel sacrificio per la legalità mi ha ispirato profondamente e ladi ieri è stata davvero. C'era un'energia commovente, quella di ragazzi meravigliosi e dei loro insegnanti, che dimostrano come sconfiggere la mafia è possibile, perché non è destinata a durare in eterno» - si legge nel post di Fico - «Il rispetto per il Paese passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in tasca per sei secondi mentre, piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa meravigliosa giornata. Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla». Che possa essersi trattato di una 'frecciata' a, che aveva la mano sul cuore e si trovava proprio accanto a Fico? Forse no, anche perché il sindaco di Palermo è stato uno dei 'difensori illustri' di Fico: «Oggi non è la giornata per le polemiche, dovevamo far passare il messaggio che questa città è cambiata. La presenza del presidente della Camera è stata gradita ed apprezzata». Anche la, ha 'assolto' Fico: «Non mi sembra una cosa così grave, ognuno può sentire l'inno nazionale in maniera diversa». Un altro ospite della giornata di ieri, l'ex magistrato e ora esponente di Liberi e Uguali,, ha spento sul nascere ogni polemica: «Non è questo il giorno per discutere di certe cose, ma un giorno di grande partecipazione per condividere ciò che sarà il futuro dell'Italia». Messaggi distensivi, quindi, dopo le tante critiche giunte da ogni schieramento politico: da Fratelli d'Italia (con le parole di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa) al Pd (molto duri Davide Faraone, Monica Cirinnà e Vito Vattuone), passando per Forza Italia.