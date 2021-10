Eutanasia, Adinolfi contro il referendum: «State imbrogliando». E i promotori rispondono con una risata VIDEO

Blitz di Mario Adinolfi in piazza Cavour a Roma nel giorno del deposito delle firme in Cassazione per chiedere il referendum sull’Eutanasia legale. "State imbrogliando, è un imbroglio - ha urlato fondatore del Popolo della Famiglia - state imponendo un diktat per cui dovremmo essere tutti contenti di essere liberi di suicidarsi. La Corte Costituzionale non potrà mai dare il via libera a questo referendum. L’eutanasia non potrà mai essere fatta per referendum ma per legge". La risposta dei promotori tra risate e applausi di scherno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 10:41

