Erika Stefani strega tutti: la neo ministra è miss Senato​

Compirà 47 anni a luglio, è in politica dal 1999 ed è appena diventata ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie del governo presieduto da Giuseppe Conte. Quello che però molti non sanno di, esponente della Lega, è che nelfinì inper quattro giorni, a causa di un. A distanza di oltre sei anni, la carriera della neo-ministra ha preso svolte esaltanti, portandola fino a palazzo Chigi, e oggi Erika Stefani racconta così la sua esperienza in bilico tra la vita e la morte: «Ebbi la sensazione che all'improvviso si fosse spenta la luce. Mi sentivo come un, con i quadrati di colore che si scioglievano e poi lentamente cominciavano a mischiarsi, tutto sommato è stato piacevole».L'uscita dal coma, e il ritorno alla vita, avvenne il. Da allora, come confessato anche a Il Tempo, la ministra festeggia quella data come se fosse un secondo compleanno: «Per me è stata come una, quando mi risvegliai non sapevo cosa fosse successo, non ricordavo nulla. Credevo di avere avuto un incidente in moto, una mia grande passione ereditata da mio padre, ma le gambe e le braccia erano a posto». Per tornare a guardarsi allo specchio, però, ci volle tempo: «Ero rapata a zero perché avevo subito unae avevo perso. Sembravo uscita da un lager. Qualche mese dopo, fui nuovamente operata a Milano, per chiudere un altro aneurisma. Ma sono ripartita».Nel 2013, infatti, Erika Stefani approdò per la prima volta in Parlamento, riuscendo ad essere eletta al Senato. Dopo la rinascita, la sua carriera politica ha vissuto solo momenti esaltanti: «Quando, se per certi versi ci si sente più forti, per altri si è più consci dei propri limiti. E si assapora di più la rinnovata esistenza. Che in ogni istante non va mai sprecata».