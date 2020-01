Elsa Fornero canta De André in radio e dice cos'ha in comune con Salvini

Elsa Fornero canta De Andrè. Ospite a Radio Rock, l'ex ministra si è esibita ne "La canzone di Marinella". Dopo Elsa Fornero ha parlato di Matteo Salvini: «De André l'artista preferito di Salvini? Non ho niente contro Salvini, sono contraria al suo modo di fare politica, alla sua aggressività. Non so come questa caratteristica possa conciliarsi con i sentimenti veri e autentici dei testi di De André. Le sue idee non sono buona politica per il Paese». L'ex ministra si è esibita davanti al Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic. Lunedì 20 Gennaio 2020, 13:44

