Elly Schlein, la segreteria del Pd è un successo social: «100mila nuovi follower in una settimana»

È passata una settimana esatta dall'inizio della nuova era del Partito Democratico. Una nuova era nel nome di Elly Schlein e all'insegna dei social. E in soli 7 giorni, la nuova segretaria del Pd ha riscosso un'ondata imprevista di riconoscimenti anche e soprattutto sui social network. È lei, inevitabilmente, la figura politica del momento e i suoi profili social spiccano il volo.

Leggi anche > Elly Schlein, bodyshaming sui social: «Sembra Pippo Franco». E Taormina si chiede se è una trans

Notorietà alle stelle

Elly Schlein è ormai sulla bocca di tutti. Lei incarna il simbolo della rinascita della sinistra italiana e del suo Partito Democratico e, inevitabilmente, anche sui social network la curiosità nei suoi confronti è sempre maggiore. La notorietà della nuova segretaria del Pd è alle stelle e, a evidenziarlo, ci pensano i numeri del web. A rivelarlo è lo studio di Arcadia Group che evidenzia come in solo una settimana i suoi follower su Instagram siano cresciuti di ben 100mila unità.

I dati in aumento continuo

La sua fan base cresce minuto dopo minuto e, anche sugli altri social, i risultati sono sorprendenti. In 7 giorni Elly Schlein ha registrato un aumento di ben 34mila seguaci su Facebook e 25mila su Twitter. E nonostante i suoi contenuti su Facebook abbiano il doppio della visibilità di quelli di Instagram, è proprio su questo social che riscuote più reazioni e interazioni. Instagram si conferma la piattaforma dove la Schlein incassa la quota maggiore di coinvolgimento del fandom. Ma a sorprendere dei dati è il fatto che in rete il 75% del parlato «Schlein» è social con l'utilizzo di parole chiave. Un chiaro segnale di come voglia impostare la sua comunicazione cercando di coinvolgere sempre di più i giovani. Fetta importante dell'elettorato, ma sempre più lontani dalla politica italiana.

La strategia

Una strategia che sembra dare i propri frutti, visto che il «sentiment» in favore di Elly Schlein è positivo al 40,6%. Nell'ultimo mese, dunque, più del 40% dell'atteggiamento online degli utenti nei suoi confronti è risultato positivo. Un risultato invidiabile che può essere paragonato anche a suoi «competitor». Nel giorno della manifestazione antifascista a Firenze, contro il pestaggio nei confonti dei due studenti del liceo Michelangiolo, la Schlein ha sovrastato Giuseppe Conte nell’engagement, ovvero la capacità di un contenuto pubblicato di coinvolgere gli utenti nella discussione che ne scaturisce. Conte ha incassato quasi il doppio delle menzioni (7.640 contro le 4.110 della Schlein) ma cede nel coinvolgimento digitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA