Elezioni comunali Roma 2021, Calenda apre alla primarie: «​Parliamone nel tavolo della coalizione»

Carlo Calenda apre alle primarie del Centrosinistra. Il leader di Azione, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7 ha detto: «Io credo che le primarie ci porterebbero via tempo, mentre gli altri parleranno di programmi. Ma non chiudo, parliamone nel tavolo della coalizione. L'importante è che parliamo di Roma».

Domenica scorsa, ospite di Fabio Fazio, in occasione dell'annuncio della sua candidatura, Calenda era stato più tranchant: escludendole sia per motivi legatia all'epidemia, sia perché in passato - ha ricordato l'ex ministro dello sviluppo economico - le primarie avevano "bocciato" due candidati importanti come Paolo Gentiloni e David Sassoli

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 22:49

