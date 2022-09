Elezioni politiche 2022, exit poll: centrodestra al 41-45% (FdI al 22-26%), centrosinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5%-17,5%, Azione-IV 6,5-8,5%

Elezioni politiche 2022, ecco i primi risultati dati dagli exit poll, un sondaggio effettuato all'uscita dai seggi, tra gli elettori, dopo l'espressione del voto: secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5S è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, Fdi al Senato è il primo partito con il 22-26%. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai, il Pd si attesta come secondo partito al 17-21%, M5S è al 13,5-17,5%, Lega 8,5-12,5%. Azione-Italia Viva al 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%. (ANSA).

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai alla Camera la coalizione di centrodestra avrebbe tra 227 e 257 seggi, il centrosinistra tra 78 e 98, M5s tra 36 e 56 mentre la coalizione di centro sinistra tra 36 e 56. Azione-Italia Viva tra 15 e 25, altri tra 2 e 6. Nessun seggio per Italexit per l'Italia. Se i dati fossero confermati, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italexit per l'Italia. Altri tra 2 e 6,

Si sono chiuse alle 23 le operazioni di voto aperte questa mattina alle 7. Meno italiani alle urne rispetto a quattro anni fa, almeno secondo le percentuali. L'affluenza di elettori scende e crolla al Sud rispetto al 2018. Secondo la rilevazione delle 19, alle elezioni per il rinnovo della Camera ha votato il 51,16% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,40% degli elettori per la Camera.

Sale dunque l'astensionismo e in nessuna regione il dato supera o eguaglia quello delle precedenti elezioni politiche: a livello nazionale il gap è di oltre 7 punti percentuali, ma in alcuni casi, come in Campania, raggiunge il -15 punti.

Negata la scheda Senato a un under 25

Si è recata a votare ma si è vista negare la scheda per il Senato, pur avendo l'età per farlo, secondo la riforma che ha abrogato il limite dell'elettorato attivo per il Senato a coloro che avevano compiuto il venticinquesimo anno di età, riforma evidentemente non nota all'interno del seggio.

È successo a Sassari, sezione 50 di Via Luna e Sole, dove la ventenne ha potuto esercitare il proprio diritto al voto solo reclamando la scheda, un fatto che ha poi deciso di segnalare al numero Verde SOS Voto Pulito.

Lei, ha spiegato la ragazza, ha potuto votare solo perché conosce la legge, ma non è da escludere che questo diritto sia stato negato ad altri under 25 prima di lei. A raccontare il caso all'AdnKronos sono gli organizzatori del comitato elettorale dell'Alleanza Verdi-Sinistra presso il Caffè Letterario, in Via Ostiense a Roma. Sono stati infatti proprio i Verdi e Sinistra Italiana ad aver lanciato il numero verde contro le irregolarità ai seggi.

