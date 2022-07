Elezioni, Luigi Brugnaro conferma al Tg2post: «Al vertice di centrodestra Coraggio Italia ci sarà»

Elezioni politiche, il centrodestra si compatta. E al vertice di domani infatti ci sarà anche Coraggio Italia. Lo ha confermato Luigi Brugnaro lunedì sera al Tg2 Post, rispondendo ad una domanda di Davide Desario, direttore di Leggo.

Salvini: «Prossimo premier? Lo scelgono gli italiani. Chi prende un voto in più va a Palazzo Chigi»

Il sindaco di Venezia, tra i fondatori e attuale presidente di Coraggio Italia, ha confermato che il proprio partito sarà presente al vertice di tutto il centrodestra. «Possiamo presentarci anche come partito, nel centrodestra ci saremo. Siamo civici e io in prima persona ho spinto per chiudere la legislatura con Draghi al governo - ha spiegato Brugnaro nella trasmissione di approfondimento diretta da Gennaro Sangiuliano -. Siamo di centrodestra e io col centrodestra amministro benissimo. Se ci saranno le condizioni, troveremo la quadra. Meloni e Salvini fanno bene a fare chiarezza su chi andrà a governare in caso di vittoria alle elezioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 15:56

