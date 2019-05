Elezioni europee: il risultato in Italia visto dai principali quotidiani internazionali

Lunedì 27 Maggio 2019, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo lei principali quotidiani internazionali dedicano ampie pagine ai risultati delle votazioni. Ecco una selezione dei titoli dedicati all post-voto, con particolare riferimento al nostro paese.Iniziamo dal tedescoche parlando dell'Italia, sceglie una foto di grande formato con, mani giunte e viso sorridente ed il titolo piuttosto neutro “So hat Italien gewählt”, ovvero “Questo è ciò che l'Italia ha scelto”.Nel Regno Unito alle prese con la Brexit e l'annuncio delle dimissioni del Primo Ministro Theresa May, il giornalenel link dedicato al voto in Europa, mette in evidenza il video di Matteo Salvini, che commenta a caldo la vittoria della Lega come primo partito in Italia. Il titolo del giornale britannico scrive: “Le regole cambiano - L'italiano Matteo Salvini saluta 'la nascita della nuova Europa' nel bel mezzo di un'ondata euroscettica”.Passiamo alla Francia dovesceglie la foto di Salvini con il crocefisso in mano e nel titolo sottolinea la vittoria personale del Viceministro e la distanza nei risultati dell'alleato di governo scrivendo “en Italie, Matteo Salvini triomphe à l’élection grâce à l’effondrement des 5 étoiles”, cioè “In Italia, Matteo Salvini trionfa alle elezioni grazie al crollo dei 5Stelle”.Dalla Spagna,, preferisce come foto d'apertura dell'articolo dedicato all'Italia, Matteo Salvini al seggio elettorale di Milano mentre sta per imbucare la scheda elettorale e nel titolo scrive "Salvini s'impone fermamente alle elezioni europee".Lasciando il vecchio continente per gli Stati Uniti, l'autorevole, dedica un ampio articolo alle elezioni in Europa, in cui si racconta il voto visto in un contesto più ampio, europeo per l'appunto ed il titolo recita "European Election Results Show Growing Split Over Union’s Future", e cioè che i risultati del voto mostrano una spaccatuta crescente nel futuro dell'Unione Europea. Cercando nel giornale online una pagina dedicata all'Italia si trova il titolo “European Victory Gives Salvini More Leverage in Italy”, tradotto "la Vittora europea dà a Salvini maggiore influenza in Italia".Curioso che l'altro importante quotidiano americano,, scriva lo stesso titolo del New York Times ed anche lo stesso articolo, scritto probabilmente dall'agenzia Associated Press come indicato all'inizio del testo.E chiudiamo con l'Australia doveracconta nel titolo di "Un'Europa divisa: l'ondata populista incontra la risposta liberale nelle elezioni del Parlamento europeo".