I segreti delle Europee, l'Italia eleggerà 73 parlamentari ma se scatta la Brexit saranno 76

Giovedì 23 Maggio 2019

Ufficialmente saranno 73, ma gli italiani (e quelli dei principali Paesi dell'Unione) sanno già che gli eletti sono pronti ad aumentare. Merito della Brexit che, non appena verrà sancita, costringerà gli eurodeputati del Regno Unito a fare le valigie lasciando lo scranno del Parlamento di Strasburgo. L'Italia ingrosserà così le proprie fila, passando da 73 a 76 rappresentanti. In pratica, domenica prossima ci saranno 3 eurodeputati in panchina, pronti ad entrare in campo nella più classica delle sostituzioni. Ad uscire saranno inglesi, gallesi, scozzesi e nord-irlandesi.. É la Finlandia il Paese più rappresentato dalle donne: alle precedenti elezioni continentali, infatti, la nazione baltica ha portato il 77% degli eletti di sesso femminile. Curiosamente la confinante Estonia è invece lo Stato meno femminile a Straburgo: ha eletto solo il 17% di signore con il titolo di eurodeputate.NON HO L'ETÀ. L' età per votare è di 18 anni in tutti gli Stati membri della Ue tranne in Grecia (dove è di 17 anni) ma anche in Austria e Malta, dove basta avere 16 anni per accedere alle urne.Il deputato più anziano eletto nell'ultima assemblea continentale è l'ex leader del National Front , il francese Jean-Marie Le Pen, che ha 90 anni. Tuttavia lo scettro lo detiene Manolis Glezos, politico combattente della Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale e monumento della sinistra radicale greca. Eletto a 91 anni, si è dimesso nel 2015. L'età media degli eletti è di 55 anni.Quando il Regno Unito lascerà la Ue, ci saranno solo due stati membri - Irlanda e Malta - dove l'inglese viene considerato al pari di irlandese e maltese. Incredibilmente quindi non ci saranno più Stati membri in cui l'inglese è la lingua ufficiale riconosciuta. Eppure Bruxelles ha confermato che l'inglese, che è compreso dal 51% dei cittadini dell'Ue, rimarrà una delle sue lingue ufficiali.Il luogo più lontano da Bruxelles in cui si vota alle Europee è la Nuova Caledonia francese, che si trova a 16.296 chilometri di distanza, nell'Oceano Pacifico sud occidentale.Sono 77 le pagine e i gruppi rimossi da Facebook per non aver rispettato le regole della piattaforma. L'intervento del social network è arrivato in seguito alla segnalazione dell'organizzazione non governativa americana Avaaz, la stessa che dieci giorni fa ha dato a Facebook l'assist per staccare la spina a 23 pagine italiane.