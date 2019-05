Elezioni europee 2019, exit poll Germania: Cdu primo partito, ma la Merkel mai così in giù. Volano i Verdi

Elezioni europee, gli exit poll in Germania. Alle europee in Germania l'Unione Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma il primo partito negli exit poll per le europee con il 27.5%, ma perde il 7,8%. L'Spd otterrebbe 15,6%, perdendo l'11,9%. Successo dei Verdi: arrivano al 20.5%, con un +9.8%, ben oltre le attese, e diventano il secondo partito. L'AfD sta al 10.5%, +3,4%.



Secondo i dati degli exit poll di Ard, i Verdi potrebbero addirittura arrivare al 22%. Quanto alle altre liste, la Linke sarebbe al 5,5% (-1,9), i liberali della Fdp al 5,5 (-0,6%). I populisti di destra dell'AfD crescono, ma meno di quanto si pensava nei sondaggi, che li davano al 13%. Il crollo più significativo è quello della Spd, che pure un sondaggio della Bild di stamani dava appaiata ai Verdi.



«Deludente». Così il commissario Ue Gunther Oettinger (Cdu) ha definito il risultato del suo partito alle elezioni europee in Germania. Alla tv Ard, Oettinger ha detto che l'unica cosa positiva è che i populisti europei «non saranno determinanti».



Deluso anche il segretario generale della CDU Paul Ziemiak. «Non era il risultato che volevamo», ha detto commentando gli exit poll, ribadendo che da parte del partito il sostegno allo spitzkandidat Manfred Weber «è stato al massimo» e che ora «bisogna lavorare per fare andare avanti la coalizione di governo».



«Un risultato amaro». Così l'esponente di punta della Spd al Bundestag, Carsten Schneider, commenta all'Ard la performance del suo partito alle Europee, che secondo gli exit poll ha subito un crollo di quasi il 12% toccando praticamente il minimo storico, il 15,6%. Secondo Schneider, la Spd non è stata capace di esprimere posizioni convincenti, tra l'altro, in materia di contrasto al cambiamento climatico.

Domenica 26 Maggio 2019, 18:52

