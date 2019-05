Domenica 26 Maggio 2019, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' finalmente arrivato il momento in cui si conoscerannoIl momento dei tanto attesie infinequelli del viminaleI risultati ufficiali delleMa il primo risultato, quello che seguiremo con l'evolversi della giornata è quello dell'Molti partiti e molti leader si giocano un pezzetto di futuro in queste, poiché i risultati delle elezioni avranno sicuramente una ricaduta sulla vita del governo e soprattutto sul destino dei vari leader. Da Zingaretti a Matteo Salvini, da Giorgia Meloni a Luigi di Maio, in molti vedono il proprio futuro dipendere da questiSono lo strumento infernale per eccellenza di qualsiasi elezione. Infatti, appena chiuse le urne sono gli unici dati disponibili, e in passato spesso si sono rivelati sballati. Vanno presi con le molle, ma purtroppo sono l'unico risultato disponibile in quel momento. I politici raramente li commentano. La7 durante la Maratona Mentana, che andrà in onda dalle 22.30 alle 11 del giorno dopo, avrà gli exit poll di Swg. SkyTg24 punta su Youtrend, e sugli instant poll. La Rai, invece, punterà sul consorzio Opinio, e Mediaset su TecnéLe varie televisioni promettono le prime proiezioni di questeintorno alla mezzanotte. Saranno proiezioni con un campione di seggi molto limitato e che non ci darà ancora un quadro completo e stabile della situazione, ma che comunque forniranno una prima idea di base dei risultati di queste. Con il passare del tempo si avrà un quadro stabile e probabilmente già intorno alle due di notte i risultati saranno abbastanza stabili. Ricordiamo che le proiezioni sono effettuate, basate, su voti veri, realmente scrutinati.Solo nella notte, invece, arriveranno i voti dal Viminale, quelli reali, quelli che poi saranno ufficiali, ma che non dovrebbero discostarsi molto dall'ultima proiezione presentata dai vari istituti di ricerca su tutte le emittenti televisive e sui vari siti.