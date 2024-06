Sindaci, chi ha vinto e chi ha perso? Quali Comuni vanno al ballottaggio? I risultati delle elezioni amministrative

di Ginevra Alberti

Erano 3700 i comuni chiamati a rinnovare il sindaco alle elezioni amministrative, che si scono svolte negli stessi giorni delle europee. Di questi 3.700 comuni, 29 erano capoluoghi di Provincia.

E ora che gli spogli si sono quasi conclusi, si può fare il bilancio dei vincitori e dei vinti. Al momento il primo turno se lo aggiudica il centrosinistra per 10 Comuni a 6. Ma in 13 comuni il verdetto è rimandato al ballottaggio fra due settimane, perchè non è stato raggiunto il quorum del 50%.

Elezioni Comuni, chi ha vinto? Ballottaggio a Bari, Firenze, Perugia, Potenza. Pescara e Ferrara al centrodestra. Cagliari-Bergamo al centrosinistra

Nel Lazio

Per quanto riguarda gli eletti a Tivoli vince al primo turno il candidato del centrodestra Marco Innocenzi con il 55,63 per cento dei consensi pari a 14.481 voti. Stacca la candidata del centrosinistra, sostenuta da Movimento 5 stelle e Alleanza verdi sinistra, Francesca Chimenti, che si ferma al 25,26 per cento con 6.601 voti.

A Monterotondo è eletto sindaco il candidato del centrosinistra sostenuto dal Partito democratico, Alleanza verdi sinistra, Azione, Italia viva, Demos e due liste civice: Riccardo Varone al primo turno ottiene il 53,4 per cento dei consensi pari a 10.881 voti. Stacca il candidato di centrodestra, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, Simone Di Ventura che si ferma al 37,53 per cento con 7.647 voti.

Perugia

E' ballottaggio tra Vittoria Ferdinandi, centrosinistra, e Margherita Scoccia, centrodestra, per essere eletta prima sindaca della storia del Comune di Perugia. E' il risultato scaturito dal primo turno delle amministrative del capoluogo umbro. In base ai dati sul sito del Comune, al termine di un testa a testa durato per l'intera giornata le due candidate sono stata infatti divise da pochi voti al termine dello scrutinio. Ferdinandi ha ottenuto il 49 per cento dei voti mentre Scoccia il 48,3. Divise da poco più di 500 voti. Decisivo sarà ora il turno in programma tra due settimane.

Cagliari

Nel capoluogo sardo il sindaco uscente Paolo Truzzu è scalzato da Massimo Zedda, sostenuto dal campo largo e già primo cittadino di Cagliari, sicuramente trainato dall'elezione, nel marzo scorso, di Alessandra Todde (M5S) prima donna presidente della Sardegna. La rivale di Massimo Zedda, anche lei una Zedda ma Alessandra, puntava a mantenere la città a destra ma non ci è riuscita.

Lombardia

Il centrosinistra primeggia nei capoluoghi lombardi: Bergamo, Cremona e Pavia. A Bergamo, dopo 10 anni di amministrazione di Giorgio Gori, la città è rimasta in mano al centrosinistra. Il sindaco è ufficialmente Elena Carnevali, 59 anni, ex deputato del Pd. A prendere il posto di Fabrizio Fracassi, primo cittadino uscente di Pavia, è Michele Lissia, candidato del centrosinistra.

Cremona conoscerà il proprio sindaco solo fra due settimane, al ballottaggio del 23 e 24 giugno. Il testa a testa iniziato a metà pomeriggio tra Alessandro Portesani (inizialmente in vantaggio) e Andrea Virgilio si è accentuato alla chiusura delle operazioni, rallentate sul finale a causa di un problema in una sezione. Il risultato finale vede Portesani al 43,19% con 13.886 voti e Virgilio al 41,94% e 13.484 voti.

Firenze

Le sfide più attese erano ovviamente quelle di Firenze e Bari. Nel capoluogo toscano, che va verso il ballottaggio, Sara Funaro, 48 anni, candidata del centrosinistra e assessora uscente, ha avuto più voti dello storico dell'arte tedesco ed ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt che non ha sfondato come si attendeva ma la partita per eleggere il successore di Dario Nardella si giocherà tra due settimane.

Bari

Anche a Bari tira aria di ballottaggio tra il candidato di centrosinistra, Vito Leccese, 61 anni, sostenuto dal centrosinistra, e Fabio Romito, leghista, 36 anni, del centrodestra. Ha raccolto buoni consensi il candidato M5S Michele La Forgia: se i pentastellati non avessero deciso di non partecipare alle primarie già indette e di correre da soli la vittoria del centrosinistra sarebbe stata certa già al primo turno.

Reggio-Emilia

Nelle altre città: Massimo Mezzetti (centrosinistra) è eletto sindaco di Modena, Marco Massari (centrosinistra) è primo cittadino di Reggio Emilia; a Cesena è stato rieletto Enzo Lattuca. Questi erano tutti comuni guidati già dal centrosinistra.

A Ferrara viene riconfermato il sindaco uscente, Alan Fabbri, sostenuto del centrodestra, che sconfigge l'avvocato Fabio Anselmo, legale del caso Cucchi. A Forlì l'uscente Gian Luca Zattini (centrodestra) tende (per pochissimo) alla riconferma, tallonato dallo sfidante Graziano Rinaldini (centrosinistra). Riconfermato a Pesaro Andrea Biancani (centrosinistra). A Pontida, luogo simbolo del partito, il candidato sindaco uscente della Lega, Pierguido Vanalli, è stato sconfitto dallo sfidante Davide Cantù, giovane candidato della lista civica Viviamo Insieme Pontida. FdI è invece risultato primo partito con il 33,77% a Stazzema, nel cui territorio ricade la frazione di Sant'Anna, teatro della strage nazifascista del 12 agosto. Predappio, il paese natale di Mussolini, rimane al centrodestra.

Abruzzo

Ad Ascoli Piceno, l'ncarico è stato confermato a Marco Fioravanti di centrodestra con una maggioranza bulgara (74,41%), Emidio Nardini del centrosinistra ha preso il 25,87% dei voti. Stesso discorso vale per Pescara, dove il candidato del centrodestra Carlo Masci, sindaco uscente, ha ottenuto il 50,95% dei voti. Carlo Costantini del centrosinistra + M5s si ferma al 34,24%.

Caltanissetta

Non è bastato il primo turno a scegliere il prossimo sindaco. Gli abitanti di Caltanissetta troveranno al secondo turno i due candidati più votati nella prima tornata, ovvero Walter Calogero Tesauro e Annalisa Maria Petitto, in vista del ballottaggio. Annalisa Maria Petitto (Centrosinistra) si è aggiudicata un30%, mentre Roberto Gambino (Mov. 5 Stelle) il 28% dei voti.

Campobasso

In attesa che gli spogli delle elezioni amministrative si concludono, al momento sarebbe in testa Aldo De Benedittis del centrodestra, che potrebbe riuscire a ottenere una vittoria già al primo turno.

