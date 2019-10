Ducefobia, Alessandra Mussolini vuole introdurre il reato dopo Celtic-Lazio

. Così Alessandra Mussolini commenta all'AdnKronos lo striscione esposto allo stadio di, con l'effige di, chiaro richiamo alla fine del duce, e la scritta 'Follow your leader', ovvero 'Seguite il vostro leader', con riferimento all'impronta politica neofascista di alcune frange degli ultras biancocelesti.«Chi espone la foto o il disegno di mio nonno a testa in giù commette un atto di violenza, che andrebbe perseguito», ribadisce Alessandra Mussolini. Quanto alla politicizzazione delle curve, per la maggior parte sul versante dell'estrema destra e del neofascismo, per la nipote del duce «il tifo è di per sé estremista: sono ultras, no? Lo dice il nome stesso...».